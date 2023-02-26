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09:10, 26 февраля 2023Спорт

Гол Малкина помог «Питтсбургу» прервать серию поражений в НХЛ

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» прервать серию из четырех поражений в НХЛ

Фото: Jeff Curry / Reuters

«Питтсбург Пингвинс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Таким образом, «Питтсбург» прервал серию из четырех поражений. Победу команде помогли одержать гол и результативная передача российского нападающего Евгения Малкина. Всего в его активе в этом сезоне 60 очков по системе «гол плюс пас» в 58 играх.

11 февраля Малкин вошел в число 50 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Благодаря двум передачам в матче против «Анахайм Дакс» форвард набрал 1200 очков за карьеру в лиге. Среди действующих игроков НХЛ быстрее этого добивался только канадец Сидни Кросби, также выступающий за «Питтсбург». На третьем месте находится капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Ксения Курашкина
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