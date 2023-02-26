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20:20, 26 февраля 2023Экономика

Рестораны Великобритании стали убирать томаты из пиццы из-за их дороговизны

В итальянских ресторанах Великобритании стали готовить пиццу без томатов из-за роста цен

Фото: C VanHeest / Unsplash

В итальянских ресторанах Великобритании стали готовить белую пиццу — без томатов. О том, что повара убирают помидоры из фирменного блюда из-за их дороговизны, сообщило издание The Guardian.

Рост цен на электроэнергию спровоцировал дефицит овощей в Великобритании. Из-за этого в ресторанах начали отказываться от томатов в приготовлении пиццы, пасты и соусов. Некоторые заведения общепита и вовсе убрали из меню «Пасту аль помодоро». Также по ресторанам прокатилась волна поднятия цен на блюда.

в 4раза

выросла цена на помидоры за год в Великобритании

Президент итальянской федерации поваров Великобритании Энцо Оливери предсказал закрытие некоторых ресторанов из-за роста цен в стране и Brexit.

Повара используют сыры, такие как рикотта, или овощи как основные ингредиенты пиццы. От томатов приходится отказываться

Энцо Оливерипрезидент итальянской федерации поваров Великобритании
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Правительство Великобритании винит в дефиците помидоров плохую погоду в Южной Европе и Северной Африке. Высокие цены на электроэнергию также ударили по поставкам продукции, выращенной в местных теплицах и Нидерландах.

Ранее российская блогерша сравнила цены на еду в России и Европе и удивилась выводам. Она отметила, что мясо в России стоит дешевле, чем во многих странах.

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Вера Владзиевская
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