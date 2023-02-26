Россиянка ела блины на скорость, подавилась и погибла

Участница соревнования по поеданию блинов подавилась и погибла в Омской области

В Омской области женщина, участвовавшая в соревновании по поеданию блинов на скорость, подавилась и погибла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

В настоящее время точная причина смерти неизвестна, однако гибель участницы уже подтвердили правоохранительные органы. По предположительным данным, местная жительница подавилась. 38-летняя россиянка скончалась еще до приезда скорой помощи.

Праздник, во время которого состоялось соревнование по поеданию блинов, прошел в санатории под Омском в субботу, 25 февраля. На месте работают правоохранители, начата проверка.

В декабре 2022 года также стало известно, что 61-летний житель Московской области скончался после того, как подавился блином. Он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Ранее россиян предостерегли от переедания блинов во время Масленицы. По словам специалиста Бориса Менделевич, переедание блинов, приготовленных с большим количествам масла, вредно для организма. Помимо этого, тяжелая еда может вызвать осложнения со стороны ЖКТ.