Россиянин подавился блином и умер

В Подмосковье 61-летний мужчина подавился купленным в магазине блином и умер

В Московской области мужчина умер после того, как подавился блином, который купил в магазине. Об этом сообщил источник «Московского комсомольца».

По его данным, 61-летний россиянин умер в понедельник, 12 декабря. Мужчина жил в социальном приюте на юге Подмосковья ие подрабатывал там же дворником. Очевидцам случившегося не удалось спасти мужчину, он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Ранее в Москве посетитель ресторана подавился едой и умер. Мужчине пытались оказать первую помощь сотрудники ресторана, но в больницу пострадавшего доставили уже в состоянии клинической смерти.

До этого в Алтайском крае мужчина подавился шашлыком и пережил клиническую смерть. Его доставили в реанимацию.