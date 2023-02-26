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08:48, 26 февраля 2023Мир

Cреди республиканцев возник раскол после слов Пенса об Украине

Bloomberg: среди республиканцев возник раскол после слов Пенса о поддержке Украине

Фото: Max Whittaker / Reuters

Между традиционными ястребами Республиканской партии США и теми, кто скептически относится к поддержке Вашингтоном Киева, после слова бывшего вице-президента Майкла Пенса в защиту поддержки Украины возник раскол. Об этом пишет Bloomberg.

«В руководстве Республиканской партии не может быть места для апологетов Путина. Там может быть место только для борцов за свободу», — заявил Пенс, не критикуя открыто при этом бывшего президента США Дональда Трампа.

Пенс призвал Вашингтон и его союзников усилить санкции против Москвы и продолжить предоставление военной техники и гуманитарной помощи Украине.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раскритиковал военную помощь страны Украине, заявив, что она ослабляет Соединенные Штаты.

20 февраля Джо Байден посетил Польшу, где встретился с президентом Анджеем Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.

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Марина Совина
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