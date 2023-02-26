Кандидат в президенты США раскритиковал военную помощь страны Украине

Кандидат в президенты Рамасвами заявил, что военная помощь Украине ослабляет США

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раскритиковал военную помощь страны Украине, заявив, что она ослабляет Соединенные Штаты. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мы думаем, что выглядим сильнее, помогая Украине, но мы становимся слабее против Китая», — высказался Рамасвами.

По его мнению, Китаю выгодно продолжение конфликта на Украине, потому что это повлияет на поддержку Вашингтоном Тайваня, истощив военный потенциал США.

Ранее Вивек Рамасвами осудил помощь США Украине и заявил, что за часть выделяемых Киеву денег можно было бы решить проблему наркотиков в стране. Он добавил, что внешнеполитическими целями в его предвыборной программе стали бы «провозглашение независимости» от Китая.

