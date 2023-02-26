На Украине призвали Маска не читать российских газет

Подоляк призвал Маска не читать российских газет в ответ на слова о перевороте на Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter высказывание главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, назвавшего события на Украине в 2014 году государственным переворотом.

Подоляк высказался, что «свободные общества оказывают влияние на государство через диалог/выборы, а порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств», указав Маску, что это — «база свободы».

«На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — призвал он американского миллиардера.

Маск 25 февраля написал, что выборы в 2014 году на Украине «возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был».

Ранее Подоляк заявил, что SpaceX, которая ограничила доступ украинских беспилотных летательных аппаратов к спутниковой связи Starlink, должна выбрать «сторону». «Компании должны принять решение: либо они на стороне права на свободную жизнь и не придумывают, как навредить [Украине], либо они на стороне России», — заявил он.