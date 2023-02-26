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06:04, 26 февраля 2023Мир

Илон Маск признал правду о событиях на Украине

Илон Маск: нет никаких сомнений, что на Украине в 2014 произошел государственный переворот

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск признал правду о государственном перевороте на Украине в 2014 году. Сообщение опубликовано в его Twitter.

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — написал Маск, комментируя отрывок из статьи профессора Джона Миршаймера, который заявил, что незаконное свержение пророссийского лидера стало «последней каплей» для президента России Владимира Путина.

В октябре Путин заявил, что Запад совершил государственный переворот на Украине с целью «показать, кто в доме хозяин». По его словам, события 2014 года привели к серии трагических событий. Как утверждает российский лидер, результатом произошедшего стала специальная военная операция (СВО).

Захват власти на Украине произошел в результате Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в центре Киева и ряде других городов зимой 2013-2014 годов. Во время этих событий погибли 106 человек. Многие высшие чиновники, в том числе бывший президент страны Виктор Янукович, были вынуждены бежать за рубеж.

Марина Совина
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