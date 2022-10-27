Путин назвал целью Запада на Украине «показать, кто в доме хозяин»

Путин назвал целью госпереворота Запада на Украине «показать, кто в доме хозяин»

Запад совершил государственный переворот на Украине с целью «показать, кто в доме хозяин». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Показать, кто в доме хозяин. (...) "Всем сидеть на попе ровно и не крякать. Будет так, как мы скажем". По-другому я просто не могу объяснить эти действия. Совершили госпереворот, люди не захотели это признавать», — сказал он.

Путин подчеркнул, что госпереворот 2014 года на Украине привел к серии трагических событий. Как утверждает российский лидер, результатом произошедшего стала специальная военная операция (СВО).

Ранее он заявил, что Россия не имеет отношения к украинскому госперевороту. «Мы, что ли, совершили на Украине госпереворот?» — задался вопросом Путин. По его словам, западные страны регулярно вмешиваются во внутренние дела других государств, но зачастую обвиняют в этом именно Россию.