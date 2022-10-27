Путин задался вопросом о причастности России к госперевороту на Украине

Президент Путин заявил, что Россия непричастна к перевороту 2014 года на Украине

Россия непричастна к государственному перевороту на Украине, который произошел в 2014 году. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам главы государства, западные страны регулярно вмешиваются во внутренние дела других государств, но зачастую обвиняют в этом именно Россию.

«Мы, что ли, совершили на Украине госпереворот?» — задался вопросом Путин.

Ранее российский лидер заявил, что страны Запада проводят кровавую и грязную политику, которая отрицает суверенитет народов. «Власть над миром — как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», — высказался он.