Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:09, 26 февраля 2023Путешествия

Поезд столкнулся с грузовиком в Якутии

В Якутии поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим 35 тонн дизельного топлива

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Якутии поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим 35 тонн дизельного топлива. Об аварии сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

26 февраля на 419-м километре дороги Беркакит — Томмот — Нижний Бестях, на железнодорожном переезде, столкнулись грузовой поезд и фура Volvo, полная дизельного топлива. Поезда, как отмечается, следуют по ветке по расписанию.

Материалы по теме:
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон. В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
13 августа 2021
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет. Почему за этот теракт никто не ответил?
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.Почему за этот теракт никто не ответил?
9 октября 2021

Как сообщается, во время инцидента никто не пострадал, разлива топлива также не случилось. На месте аварии работают представители компании «Железные дороги Якутии» и сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в метро Мехико столкнулись два поезда. Тогда пострадали 57 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья
Еврокомиссия запретила чиновникам использовать TikTok на работе
Поезд столкнулся с грузовиком в Якутии
Пьяный россиянин выпрыгнул из окна и снова пошел пить
Лукашенко разрешил белорусам выпить по 50 граммов на Масленицу
Москвичей предупредили об опасной погоде
Volkswagen начал составлять черный список работающих с Россией автодилеров Китая
Число погибших мигрантов при кораблекрушении в Италии выросло
Китайский банк объяснил пропажу главы совета директоров действиями властей
Большунов оценил шансы россиян выступить на Олимпийских играх-2026
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.