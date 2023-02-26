Поезд столкнулся с грузовиком в Якутии

В Якутии поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим 35 тонн дизельного топлива

В Якутии поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим 35 тонн дизельного топлива. Об аварии сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

26 февраля на 419-м километре дороги Беркакит — Томмот — Нижний Бестях, на железнодорожном переезде, столкнулись грузовой поезд и фура Volvo, полная дизельного топлива. Поезда, как отмечается, следуют по ветке по расписанию.

Как сообщается, во время инцидента никто не пострадал, разлива топлива также не случилось. На месте аварии работают представители компании «Железные дороги Якутии» и сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в метро Мехико столкнулись два поезда. Тогда пострадали 57 человек.