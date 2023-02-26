Forbes: премьер Украины Шмыгаль заявил о плане реформы правительства и госсектора страны

На Украине запланировали реформу правительства и всего госсектора в целом. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью Forbes.

«Мы должны не только просить деньги у международных партнеров, но и со своей стороны демонстрировать изменения: сокращать расходы, проводить реформы», — сказал Шмыгаль.

По его словам, перед властями Украины в 2023 году стоит цель снизить расходы на содержание государственного аппарата по меньшей мере на 30 процентов, отчасти эти сокращения уже отражены в бюджете.

В правительстве рассматривают вариант оставить вместо 20 действующих министерств 15-16, а также пять-шесть «мощных вице-премьеров». Кроме того, планируется объединить бэк-офисы министерств. «Нет смысла в каждом министерстве держать бухгалтерию или подразделения, готовящие проекты постановлений. Это можно делать в секретариате, отвечающем за бюрократические задачи», — пояснил Шмыгаль.

Еще одна задача правительства — передача всех предприятий, которые находятся на балансе министерств, в Фонд государственного имущества. По мнению Шмыгаля, министерства и министры должны делать основную работу — формировать политику. Для этого им нужны небольшие команды по качественным аналитикам и помощникам.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сокращенного пути Украины в Евросоюз (ЕС) не будет, до ратификации членства страны в объединении «еще предстоит многое сделать».

23 июня 2022 года большинством голосов в Европейском парламенте приняли резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз. Для полноценного членства Украине необходимо выполнить требования Европейской комиссии, которые являются неизменными с 2014 года, когда Киев впервые поднял тему евроинтеграции.

В 2014 году Верховная Рада Украины одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно ключевым принципам документа, Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести судебную реформу и деолигархизацию. Однако соглашение не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-членов объединения. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.