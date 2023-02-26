Названы место и дата проведения матча сборной России по футболу с Ираном

Сборная России по футболу 23 марта проведет товарищеский матч с Ираном в Тегеране

Сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче против Ирана 23 марта в Тегеране. Дату и место проведения встречи РИА Новости назвал директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.

Он также отметил, что в ходе поездки в Иран министра спорта России Олега Матыцина и президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова Федерация футбола Ирана подписала меморандум о сотрудничестве с РФС.

В 2022 году россияне провели три международных матча. Национальная сборная под руководством Валерия Карпина победила Киргизию (2:1), а также сыграла вничью с Узбекистаном и Таджикистаном. Обе встречи завершились со счетом 0:0.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть Чемпионата мира-2022.