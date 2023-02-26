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15:03, 26 февраля 2023Экономика

Северная Африка начала «ненасытно» скупать нефтепродукты России

WSJ: Северная Африка стала скупать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты

Фото: Maria Lupan / Unsplash

Северная Африка «ненасытно» скупает дизельное топливо и другие российские нефтепродукты. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Страны Северной Африки стали активно скупать нефтепродукты российского производства после сокращения закупок Европой из-за санкций. Сложившая ситуация обеспокоила страны ЕС из-за возможного обхода Россией ограничительных мер.

По данным WSJ, в 2021 году Тунис практически не покупал у России нефтепродукты, но в последние месяцы активно приобретает бензин, лигроин, дизельное топливо и газойль (их применяют для производства химикатов и пластмассы). В январе текущего года в страну поступило 2,8 миллиона баррелей российских нефтепродуктов. В феврале ожидают поступление еще 3,1 миллиона баррелей.

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В 2021 году Марокко закупил 600 тысяч баррелей российского дизельного топлива. Только лишь за январь 2023 года объем закупок из России вырос до двух миллионов баррелей. Аналитики просчитали, что в феврале Марокко приобретет еще 1,2 миллиона баррелей.

Всплеск интереса к нефтепродуктам из России зафиксировали также в Алжире, Египте и Ливии.

Увеличение импорта в Тунис и Марокко совпало с наращиванием их экспорта нефтепродуктов. Сложившаяся ситуация вызвала опасения в смешивании и реэкспорте продукции из России. Это может сорвать усилия западных стран по исключению российского топлива из мировой экономики.

Ранее в США заявили о продаже Россией нефти выше предельной цены. По данным Bloomberg, Россия продавала нефть выше предельной цены в 60 долларов за баррель как минимум четыре недели.

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Вера Владзиевская
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