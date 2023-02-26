В США заявили о продаже Россией нефти выше предельной цены

Bloomberg: Россия продавала нефть выше предельной цены в $60 как минимум четыре недели

Исследователи из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов пришли к выводу, что Россия продавала нефть выше предельной цены в 60 долларов за баррель как минимум четыре недели после его введения странами Евросоюза и G7. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования.

По информации авторов исследования, баррель российской нефти в тот период в среднем стоил около 74 долларов, что на четверть превышает установленный максимум.

Отмечается, что около 50 процентов российской нефти перевозится теневым флотом танкеров, что позволяет энергоносителю не попадать под потолок цен на нефть. Исследователи призвали к расследованию случаев обхода санкций.

Потолок цен на нефть

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в играх с ценами на нефть.

Этот шаг вызвал болезненную реакцию тех, кто хотел, чтобы этот рынок обслуживал только их интересы в ущерб производителям «черного золота» Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Эмбарго исключает некоторые страны, так, Болгария сможет закупать нефть и нефтепродукты из России морем до 2024 года, а Хорватия — закупать газойль до конца 2023 года.

Позже, 10 января, сообщалось о планах стран «Большой семерки» (G7) установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера вступила в силу с 5 февраля.

Ответ России

В декабре минувшего года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление странами Запада потолка цен на нефть. Мера вступила в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Согласно указу, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неприемлемости потолков цен на энергоресурсы.

Если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Правительство России разъяснило порядок исполнения указа президента России по потолку цен на нефть, который предусматривает запрет продажи по контрактам с введением предельной стоимости.

Минэнерго и Минфин должны до 1 марта 2023 года утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть для экспорта, следует из распоряжения кабмина.

В обход

24 февраля депутат Стортинга Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что Россия может использовать граничащую с ней Норвегию как транзитную страну в обход санкционного режима ЕС, который ограничивает экспортные отношения с Москвой.

Парламентарий пожаловались на недостаточный контроль за соблюдением антироссийского санкционного режима со стороны норвежских властей.

Ожидается, что в 2023 году количество скрытых и тайных попыток приобретения товаров из России возрастет, и российские субъекты будут продолжать использовать Норвегию в качестве транзитной страны для приобретений из других западных стран Ине Эриксен Сёрейде Депутат Стортинга Норвегии

Норвегия, как напоминает Серейде, имеет исключительный статус относительно других европейских государств: вопреки санкционной политике, российские суда имеют разрешение на швартовку в норвежских портах. Депутат подчеркивает, что такой статус подразумевает необходимость жесткого контроля российских судов и их содержимого. По ее словам, такого контроля не было в период с 6 октября по 16 января.