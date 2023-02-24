В Осло пожаловались на нарушение антироссийских санкций на территории Норвегии

Депутат Норвегии Серейде пожаловалась на нарушение антироссийских санкций в стране

Россия может использовать граничащую с ней Норвегию как транзитную страну в обход санкционного режима ЕС, который ограничивает экспортные отношение с Москвой, заявила депутат Стортинга Норвегии Ине Эриксен Серейде. Как выяснила «Лента.ру», в своем обращении к главе Минтранса Норвегии Йону-Ивару Нюгорду парламентарий пожаловались на недостаточный контроль за соблюдением антироссийского санкционного режима со стороны норвежских властей.

В своем письме к главе транспортного ведомства Серейде ссылается на ряд исследований, проведенных компетентными норвежскими ведомствами и констатирующими появившуюся угрозу со стороны России.

«Большая часть закупок и попыток закупок в Норвегии происходит через посредников в различных странах транзита и "подставных" компаниях. Норвегия также может быть использована в качестве такой транзитной страны для организации поставок. Субъекты, осуществляющие скрытую закупку западных технологий и оборудования для российского военного комплекса, будут более активно использовать в своей закупочной деятельности соседние страны, граничащие с Россией, или страны, не присоединившиеся к санкционному режиму», — пишет парламентарий со ссылкой на данные норвежской разведки.

Ожидается, что в 2023 году количество скрытых и тайных попыток приобретения товаров из России возрастет, и российские субъекты будут продолжать использовать Норвегию в качестве транзитной страны для приобретений из других западных стран Ине Эриксен Сёрейде депутат Стортинга Норвегии

Норвегия, как напоминает Серейде, имеет исключительный статус относительно других европейских государств: вопреки санкционной политике, российские суда имеют разрешение на швартовку в норвежских портах. Депутат подчеркивает, что такой статус подразумевает необходимость жесткого контроля российских судов и их содержимого. По ее словам, такого контроля не было в период с 6 октября по 16 января.

В связи с этим парламентарий обращается к Минтрансу Норвегии и требует получения гарантий того, что в течение этого периода российские суда не вывезли из Норвегии товары и продукцию, подпадающие под действие правил экспортного контроля.

Ранее сообщалось, что группа европарламентариев пожаловалась на нарушение режима санкций в Испании. В своем обращении к Еврокомиссии депутаты сообщили, что Россия использует гавань испанского города Сеуты как «перевалочный пункт» для экспорта нефти из России в порты Африки и Азии, что нарушает правила Евросоюза.