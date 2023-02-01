Лавров обвинил США в играх с ценами на нефть

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в играх с ценами на российские нефть и газ

Соединенные Штаты пытаются искусственно «бросать» цены на российские нефть и газ то в одну, то в другую сторону. Об этом в интервью RT Arabic заявил глава МИД России Сергей Лавров, текст интервью опубликован на сайте ведомства.

Российский министр обвинил США в играх с ценами на углеводороды, отметив, что Россия, напротив, заинтересована в стабильных рынках нефти и газа. По его словам, над этим Москва работает в том числе в рамках ОПЕК+, объединяющей нефтедобывающие государства, и Форума стран-экспортеров газа.

В частности, участники недавней министерской встречи ОПЕК+ участницы объединения договорились придерживаться единого подхода к регулированию рынка нефти и нефтепродуктов, напомнил Лавров. «Этот шаг вызвал болезненную реакцию тех, кто хотел, чтобы этот рынок обслуживал только их интересы в ущерб производителям "черного золота"», — сказал он.

С 5 декабря на поставки российской нефти был введен потолок цен — к нему присоединились страны ЕС и «Большой семерки», а также Евросоюз и Австралия. Предельная цена установлена в размере 60 долларов за баррель. Компании из перечисленных государств больше не могут оказывать финансовые, страховые и другие услуги иностранным партнерам, если те получают или транспортируют нефть из России, купленную дороже этого уровня. Кроме того, с 5 декабря Евросоюз прекратил закупки российской нефти с доставкой по морю, а с 5 февраля 2023 года введет эмбарго на нефтепродукты из РФ.

В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским компаниям поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».