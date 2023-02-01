Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:09, 1 февраля 2023Мир

Лавров обвинил США в играх с ценами на нефть

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в играх с ценами на российские нефть и газ

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Соединенные Штаты пытаются искусственно «бросать» цены на российские нефть и газ то в одну, то в другую сторону. Об этом в интервью RT Arabic заявил глава МИД России Сергей Лавров, текст интервью опубликован на сайте ведомства.

Российский министр обвинил США в играх с ценами на углеводороды, отметив, что Россия, напротив, заинтересована в стабильных рынках нефти и газа. По его словам, над этим Москва работает в том числе в рамках ОПЕК+, объединяющей нефтедобывающие государства, и Форума стран-экспортеров газа.

В частности, участники недавней министерской встречи ОПЕК+ участницы объединения договорились придерживаться единого подхода к регулированию рынка нефти и нефтепродуктов, напомнил Лавров. «Этот шаг вызвал болезненную реакцию тех, кто хотел, чтобы этот рынок обслуживал только их интересы в ущерб производителям "черного золота"», — сказал он.

С 5 декабря на поставки российской нефти был введен потолок цен — к нему присоединились страны ЕС и «Большой семерки», а также Евросоюз и Австралия. Предельная цена установлена в размере 60 долларов за баррель. Компании из перечисленных государств больше не могут оказывать финансовые, страховые и другие услуги иностранным партнерам, если те получают или транспортируют нефть из России, купленную дороже этого уровня. Кроме того, с 5 декабря Евросоюз прекратил закупки российской нефти с доставкой по морю, а с 5 февраля 2023 года введет эмбарго на нефтепродукты из РФ.

В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским компаниям поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Мошенница притворилась мужчиной и соблазнила девушку ради денег
Зеленский заявил о попытках властей Грузии убить Саакашвили
В ЕС допустили возвращение Великобритании в состав объединения
Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела
США захотели передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB
В наряде Памелы Андерсон увидели отсылку к ее образу в «Спасателях Малибу»
Россиянам предсказали чистый воздух через 1200 лет
В AMD предсказали падение рынка ПК
Популярная российская певица рассказала о дружбе с Малышевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.