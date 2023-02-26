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16:10, 26 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о грядущих ограничениях в электроснабжении

Глава ДТЭК Сахарук заявил о грядущих ограничениях электроснабжения на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отключения электроэнергии могут последовать на Украине для ремонта генерирующих мощностей в рамках подготовки к следующей зиме, заявил глава украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, на ремонт уйдут блоки атомных электростанций (АЭС) и других вырабатывающих энергию платформ, например, гидроэлектростанций (ГЭС). «Все это может привести к ограничениям, которые у нас были с октября прошлого года», — сказал Сахарук.

Он также объяснил, что последние две недели на Украине не было отключений из-за благоприятных факторов. Первый из них — потепление, позволяющее экономить энергию. Второй — паводки, поспособствовавшие увеличению генерации на ГЭС. При этом Сахарук заметил, что сейчас выработка электричества в стране находится на максимуме.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистема республики в последние три недели стабильна, производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. По его словам, у страны имеются резервы и планы в дальнейшем поддерживать производство, чтобы население и предприятия не ощущали дефицита электроэнергии.

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Алевтина Запольская
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