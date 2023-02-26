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13:07, 26 февраля 2023Бывший СССР

В ЧВК «Вагнер» рассказали о посаженных в клетки бойцах ВСУ за провинности

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что бойцов ВСУ сажают в клетки за провинности на фронте

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте. Об этом рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В разговоре с РИА Новости он также показал запись с телефона бойца ВСУ, погибшего в Артемовске.

На видео, показанном вагнеровцем в качестве доказательства, был виден боец ВСУ, который сидел в небольшой железной клетке. Уже потом из повествования за кадром стало понятно, что солдата наказали за конфликт, произошедший во время совместного застолья. У его оппонента во время драки началась эпилепсия, из-за чего тот едва не погиб.

По словам бойца ЧВК «Вагнер», о подобной практике наказаний в рядах армии Украины российские войска слышали не в первый раз.

Кроме того, ранее освобожденный из плена боец ЛНР сообщал, что украинские силовики после допроса держали их в уличной клетке. «Мы были как обезьяны. (…) У нас же, опять-таки, глаза завязаны. И к нам “залетают” два-три человека и начинают очень жестко избивать», — заявлял он.

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Варвара Кошечкина
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