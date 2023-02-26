В Крыму назвали единственную причину для посещения Зеленским полуострова

Глава парламента Константинов пригласил Зеленского в Крым для подписания капитуляции

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым только для подписания капитуляции украинской стороны. Единственную причину посетить полуостров для украинского лидера назвал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Не видать им [Украине] нашего российского полуострова. Разве что — подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать. По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность как в детстве похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов», — высказался Константинов.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке к возвращению Крыма в состав республики военным путем. По его словам, Вооруженные силы Украины готовятся технически, оружием, усилением и формированием бригад наступления разной категории разного характера.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вернуть Крым Украине не удастся, но не исключил боевых действий на этом направлении.