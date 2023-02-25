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15:31, 25 февраля 2023Бывший СССР

В Госдуме заявили о невозможности захвата Крыма Украиной

Андрей Картаполов заявил об отсутствии у Украины сил и средств для захвата Крыма

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Украина сейчас не обладает возможностями для военного захвата Крыма, однако Киев не откажется от этих планов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, обещание вернуть Крым является важным элементом военной пропаганды украинских властей, при этом у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас нет никаких возможностей выполнить данное обещание.

«Но это не значит, что они перестанут хотеть, не значит, что они откажутся от попыток сделать это силовым путем», — прокомментировал Картаполов.

Глава комитета по обороне отметил, что за ситуацией необходимо внимательно следить «и жестко отвечать на любые провокации». Картаполов не исключил, что, если ВСУ передадут ракеты большего радиуса действия, украинские военные решатся на их применение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовится захватить Крым. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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