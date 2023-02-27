Hurriyet: в Турции после землетрясений арестовали 188 застройщиков и подрядчиков

В Турции после землетрясений арестовали 188 застройщиков и подрядчиков по подозрению в халатности. Об этом сообщает Hurriyet.

Отмечается, что власти страны выявили подозреваемых среди руководства и сотрудников компаний, которые могут быть виновными в обрушении зданий после подземных толчков. В связи с этим было установлено 626 подозреваемых. В то время как 188 подозреваемых были арестованы, 218 были освобождены после судебного контроля.

Ранее сообщалось, что среди застройщиков были арестованы 166 человек. Из-за характера разрушений предполагается, что при строительстве были допущены критические ошибки. Некоторые многоэтажные здания завалились на бок, это могло произойти из-за неверных расчетов, размыва почв или сноса несущих конструкций.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими на территории страны с 1939 года. Всемирная организация здравоохранения назвала их «самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие». Число погибших в результате землетрясений превысило 44 тысячи человек.