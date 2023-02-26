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18:33, 26 февраля 2023Мир

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 44 тысячи

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

На данный момент число погибших в результате катаклизма достигло 44 374 человек. По данным местного ведомства, с момента первых крупных землетрясений прошло около 10 тысяч афтершоков. «Поисково-спасательные операции завершены почти в 21 тысяче зданий. При этом погибли 44 374 человека. В настоящее время операции продолжают 8 182 сотрудника поисково-спасательных служб», — сообщили в Управлении.

25 февраля сообщалось, что в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг залегал на глубине 7 километров. В этот же день стало известно и о землетрясении магнитудой 5,3 в турецком Аксарае.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими на территории страны с 1939 года. Всемирная организация здравоохранения назвала их «самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие». По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек.

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Варвара Кошечкина
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