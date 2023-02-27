В деле о смерти «подавившейся блином» россиянки нашли несостыковку

РИА Новости: «подавившаяся блином» жительница Омской области умерла не от асфиксии

Участница конкурса по поеданию блинов на скорость в Омской области умерла не от асфиксии. О несостыковке в деле о смерти «подававшейся блином» россиянки сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет», — заявил собеседник агентства.

Поскольку установить причину смерти не удалось, назначены дополнительные экспертизы.

О смерти женщины стало известно 26 февраля. Сообщалось, что 38-летняя жительница Омской области подавилась блином на Масленицу и погибла до приезда скорой.

Похожий случай произошел в 2021 году в Москве, когда во время Масленичной недели 16-летняя сирота украла с кухни предназначавшиеся для других детей блины, подавилась и умерла. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти подростка.