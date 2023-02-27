Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 27 февраля 2023Россия

В деле о смерти «подавившейся блином» россиянки нашли несостыковку

РИА Новости: «подавившаяся блином» жительница Омской области умерла не от асфиксии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Участница конкурса по поеданию блинов на скорость в Омской области умерла не от асфиксии. О несостыковке в деле о смерти «подававшейся блином» россиянки сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет», — заявил собеседник агентства.

Поскольку установить причину смерти не удалось, назначены дополнительные экспертизы.

О смерти женщины стало известно 26 февраля. Сообщалось, что 38-летняя жительница Омской области подавилась блином на Масленицу и погибла до приезда скорой.

Похожий случай произошел в 2021 году в Москве, когда во время Масленичной недели 16-летняя сирота украла с кухни предназначавшиеся для других детей блины, подавилась и умерла. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти подростка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Власти российского региона опровергли информацию о поиске диверсантов
Российский футболист порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей
На российских стройках недосчитались сотен тысяч рабочих
Германия предоставила Украине новую партию техники
81-летняя Марта Стюарт раскрыла секреты своей молодости
В ЕС признали использование «атмосферы паралича» в принятии решений по Украине
В деле о смерти «подавившейся блином» россиянки нашли несостыковку
19-летний юноша на BMW сбил сотрудников полиции во время погони за ним
Более 220 молодых людей задержали перед дракой около торгового центра в Москве
В Белоруссии решили запустить серийное производство беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.