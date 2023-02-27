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11:55, 27 февраля 2023Россия

Сбившая ребенка на Porsche жена российского хоккеиста рассказала об аварии

Сбившая ребенка на Porsche в Череповце женщина заявила, что не виновата в аварии

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жена хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко, которая на пешеходном переходе за рулем Porsche сбила ребенка, прокомментировала аварию. Ее слова публикует Telegram-канал SHOT.

Яна Вовченко-Александрова заявила, что попала в аварию не по своей вине — в ДТП, по ее словам, виновата машина, которая закрыла обзор на пешеходный переход, так как резко начала заезжать во двор.

Россиянка, которая была за рулем Porsche, сказала, что хотела минимизировать удар и поэтому съехала на обочину. Женщина подчеркнула, что школьницу она «никак не покалечила, не раздавила».

Об аварии в Череповце стало известно 27 февраля. У пятиклассницы после аварии диагностировали ушибы головы и ног, а после осмотра в больнице отправили лечиться домой. Правоохранители начали проверку.

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Анастасия Шейкина
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