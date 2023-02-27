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09:49, 27 февраля 2023Россия

Жена российского хоккеиста на Porsсhe сбила ребенка и попала на видео

В Череповце жена хоккеиста «Северстали» на Porsсhe сбила ребенка и попала на видео

В Череповце жена хоккеиста российской «Северстали» Даниила Вовченко за рулем Porsсhe сбила ребенка на пешеходном переходе. Авария попала на видео, его публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что один из автомобилей останавливается у пешеходного перехода, где дорогу переходит пожилой мужчина с ребенком. Неожиданно для них на другой полосе появляется иномарка, за рулем которой была Яна Вовченко-Александрова, и сбивает ребенка.

Судя по кадрам, россиянка пыталась избежать аварии, но ей это не удалось. Видеозапись заканчивается тем, что прохожие и Вовченко-Александрова подбегают к пострадавшему ребенку и пытаются оказать им помощь.

По данным авторов канала, пострадавшая девочка учится в пятом классе. После аварии на улице Батюшкова медики диагностировали у нее ушибы головы и ног и после осмотра в больнице отправили лечиться домой. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, в каком состоянии жена хоккеиста села за руль.

Ранее в деревне Шараповка в Московской области россиянин за рулем BMW сбил мать с восьмилетним ребенком, которые переходили дорогу. У матери ребенка врачи диагностировали закрытый перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму.

Анастасия Шейкина
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