Движение по российской трассе после аварии с 41 авто полностью восстановили

Движение по трассе М-11 в Новгородской области полностью восстановили после массового ДТП

На участке российской федеральной трассы М-11 в Новгородской области полностью восстановили движение после массовой аварии с участием более 40 машин. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГК«Автодор» Татьяна Шадрина, передает ТАСС.

По ее словам, в сторону Москвы движение осуществляется по двум полосам, в сторону Санкт-Петербурга — по одной, так как на второй ведутся работы по восстановлению барьерного ограждения, поврежденного в результате ДТП.

Движение по федеральной трассе оказалось парализовано из-за аварии, которая произошла в воскресенье, 26 февраля, после поворота на Новоселицы. Тогда из-за столкновения 41 автомобиля движение по автодороге осуществлялось в сторону Москвы и Петербурга по встречной полосе, также движение с 545-го километра трассы организовали по автодороге М-10.

Погиб один человек, пострадали еще 14. По словам очевидцев, дорога не была расчищена во время снегопада, массовую аварию спровоцировало столкновение двух грузовиков.