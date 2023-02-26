Число пострадавших в ДТП на трассе М-11 выросло до 12 человек

ОССП: в ДТП на трассе М-11 пострадали 12 человек, в том числе ребенок, один человек погиб

В массовой аварии на федеральной трассе М-11 в Новгородской области погиб один человек, число пострадавших выросло до 12, среди них один ребенок. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании-оператора дороги ОССП (Объединенные системы сбора платы) сообщает ТАСС.

До этого в региональном управлении ГИБДД говорили о трех пострадавших. Всего повреждены 32 автомобиля, спровоцировало инцидент столкновение двух грузовых машин. Причиной ДТП стало ухудшение погодных условий в Маловишерском районе. По словам очевидцев, дорога не была расчищена во время снегопада.

В настоящее время на участке пути из Санкт-Петербурга в Москву образовалась пробка, поэтому движение с 545-го километра временно организовано по автодороге М-10.

В пятницу, 24 февраля, в Туве в результате столкновения автомобилей УАЗ и Renault Logan погибли пять человек. Виновником инцидента стал один из водителей, который был в состоянии алкогольного опьянения.