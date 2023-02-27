Владелец бара на Бали забил туриста табуреткой до смерти

На Бали австралиец пошел выпить в бар, ввязался в драку и умер от удара табуреткой

Австралийский турист, который приехал с семьей в отпуск на Бали, ввязался в драку с владельцем местного кафе и умер от полученных травм. Об этом пишет Daily Mail.

40-летний Трой Скот Джонсон (Troy Scott Johnston) отдыхал на индонезийском острове вместе с женой и маленьким сыном. В среду вечером, 22 февраля, турист пошел выпить в местный бар Uncle Benz в южной Куте. Около трех часов ночи супруга австралийца забеспокоилась, что муж все еще не пришел домой и отправилась с братом на его поиски — она обнаружила Джонсона лежащим без сознания в луже собственной крови на крыльце заведения. Мужчину экстренно доставили в больницу, но медики лишь констатировали смерть путешественника.

В убийстве туриста обвинили владельца бара — предположительно, австралиец скончался после удара табуреткой по голове. По словам хозяина заведения, Джонсон был пьян, бросал бутылки на улицу, и даже справил на него нужду. К драке присоединились еще два гостя, которые пытались успокоить буйного путешественника. Подозреваемый признался, что выхватил из рук клиента стул и ударил его им в ответ.

Ранее в феврале полиция Бали объявила в розыск устроившего ДТП и сбежавшего из больницы российского туриста. В результате неудачного обгона путешественник врезался в мопед, за рулем которого был балиец — мужчина получил перелом правой руки, а местный житель — также травму грудной клетки.