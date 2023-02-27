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09:40, 27 февраля 2023Мир

На Западе заявили об ухудшении связей России и Китая в космосе

Bloomberg: Китай не заинтересован в совместной космической программе с Россией

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Китай намерен развивать свою космическую программу самостоятельно и не заинтересован в том, чтобы делиться новыми технологиями с Россией, несмотря на обширный опыт российских космонавтов и специалистов. Об ухудшении совместных связей Москвы и Пекина в борьбе против присутствия США в космосе сообщает Bloomberg.

Западные обозреватели напомнили, что Россия и Китай объявили о подписании соглашения о совместных работах по освоению Луны и создании лунной базы, но на Международном космическом конгрессе в сентябре 2022 года представители китайского космического управления впервые не стали упоминать об участии России при обсуждении этого проекта. Такая же ситуация сохраняется в сообщениях официальных правительственных СМИ.

Также сообщается, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на этой неделе отправится в Китай, чтобы получить у правительства КНР подтверждение о продолжении работы над совместной программой. «Возможный визит Борисова в Китай вряд ли изменит эту траекторию, ведь Пекин уже показал, что может достичь многих своих целей самостоятельно, включая создание собственной орбитальной космической станции», — говорится в публикации.

23 февраля пресс-служба «Роскосмоса» анонсировала запуск первой в истории современной России миссии на Луну. В госкорпорации заявили, что запуск автоматической станции «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля.

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Виктория Кондратьева
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