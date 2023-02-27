Туристка едва не лишилась ноги после нападения дельфина

The Independent: в Боливии девушка едва не лишилась ноги после нападения дельфина

В Боливии 28-летняя Клэр Бай, приехавшая из Великобритании, едва не лишилась ноги после того, как пережила нападение амазонского дельфина. Об этом сообщает The Independent.

Девушка отправилась в семимесячное путешествие по Южной и Центральной Америке в октябре 2022 года. В один из дней во время похода по джунглям она остановилась у реки вместе с остальными туристами. Путешественники начали купаться и играть с амазонскими дельфинами, плавающими в воде. Однако вскоре млекопитающие начали проявлять агрессию, и Бай решила забраться на понтон и поиграть с ними с помощью бутылки с водой.

Через несколько минут туристка случайно уронила бутылку и зашла в воду, чтобы достать ее. В этот момент на Бай внезапно напал один из дельфинов и вцепился зубами в ее правую ногу. Туристы пытались помочь девушке подняться на понтон, однако млекопитающее не ослабляло хватку. Лишь через 20 секунд борьбы дельфин отпустил Бай и уплыл.

Дельфин почти оторвал ногу Бай: она увидела свои сухожилия и кости. Один из путешественников перевязал конечность Бай футболкой, чтобы остановить сильное кровотечение, и ее срочно повезли в больницу. «Мы ехали всего пять минут, но я была в агонии, кричала и требовала обезболивающего», — вспоминает пострадавшая. Врачи местной больницы сделали Бай укол анестетика и наложили ей 32 шва.

Из-за того, что медицинские учреждения были переполнены, девушке пришлось остановиться в ближайшем хостеле, где в ее рану попала инфекция. Бай потребовалась срочная медицинская помощь, и ей провели операцию, в ходе которой устранили инфекцию и удалили омертвевшие ткани. Спустя две недели пострадавшая вернулась домой в Великобританию, где врачи снова обнаружили у нее инфекцию. Девушка перенесла еще одну операцию, после чего больше месяца не могла нагружать ногу и восстанавливалась.

Бай утверждает, что ежедневно вспоминала о нападении, поэтому решила избавиться от травмирующих воспоминаний с помощью сессий с психологом. «Мне очень нравилось плавать в дикой природе, и я надеюсь, что смогу заниматься этим в будущем, но я больше никогда не буду плавать с дельфинами. Сейчас я чувствую себя совсем потерянной, я не знаю, что делать», — говорит она. Несмотря на это, девушка рада, что находится дома в безопасности.

Ранее сообщалось, что на тихоокеанском острове Новая Каледония акула растерзала туриста. Мужчина получил серьезные травмы ноги и обеих рук.