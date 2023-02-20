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18:12, 20 февраля 2023Из жизни

Акула растерзала туриста

The Guardian: турист погиб в результате нападения акулы

Фото: Unsplash

На тихоокеанском острове Новая Каледония акула растерзала туриста, приехавшего из Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

59-летний мужчина купался в 150 метрах от берега. Неожиданно на него напала акула и несколько раз укусила его. В результате турист получил серьезные травмы ноги и обеих рук.

Два человека на лодке, оказавшиеся возле места нападения, вытащили пострадавшего из воды и довезли до берега. Там его попытались реанимировать сотрудники экстренных служб. Несмотря на их усилия, он погиб.

Инцидент произошел на глазах многочисленных отдыхающих. Когда акула набросилась на человека, они стали в панике выбегать из воды. Сотрудники полиции на берегу организовали эвакуацию с территории пляжа.

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Мэр города Нумеа Соня Лагард потребовала закрыть большую часть пляжей в регионе и выловить тигровых и тупорылых акул. Для поиска хищниц были направлены дроны. Специалистам удалось обнаружить двух акул, прежде чем операция была приостановлена из-за наступления темноты.

Прокурор Ив Дюпа заявил, что расследование прольет свет на обстоятельства нападения, которое произошло в зоне, находящейся в ведении спасателей.

Ранее сообщалось, что девушка погибла после нападения акулы в австралийском Перте. Предположительно, на нее напала акула-бык, известная также как тупорылая акула.

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Алиса Дмитриева
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