Сбившая ребенка на Porsсhe жена российского хоккеиста описала момент ДТП

Сбившая ребенка жена российского хоккеиста Вовченко рассказала о двух ДТП за час

После того, как жена хоккеиста российской «Северстали» Даниила Вовченко Яна Вовченко-Александрова, сбила ребенка в Череповце, она сама стала пострадавшей в другом ДТП. Эту информацию женщина предоставила в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что она, находясь за рулем Porsсhe сбила ребенка на пешеходном переходе в Череповце. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что один из автомобилей останавливается у пешеходного перехода, где дорогу переходит пожилой мужчина с ребенком. Неожиданно для них на другой полосе появляется иномарка и сбивает ребенка.

«Я ехала на работу. Передо мной у въезда во двор остановилась машина. Я ее стала объезжать. Ехала я небыстро, около 60. Из-за машины не видно было пешеходов, когда я их увидела, дала в колы и максимально уходила от удара на бордюр», — сообщила Вовченко-Александрова.

По словам собеседницы «Ленты.ру», дедушку она совсем не задела, а девочку — по касательной. У ребенка ушиб мягких тканей, утверждает она. Женщина также заявила, что приложит все усилия для восстановления морального состояния и здоровья девочки.

Я с себя ответственность не снимаю. Я знаю, что шел мокрый снег и я должна была быть осторожнее. Да, я виновата, но я сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда Яна Вовченко-Александрова

Женщина сообщила, что сама стала пострадавшей в ДТП, когда карета ДПС везла ее на освидетельствование. «Такси ударило в пассажирскую дверь машины ДПС, за которой сидела я. 2 ДТП за час. Алкоголя у меня не нашли, наркотиков тоже. У меня только ушибы и шок. Если бы дороги были почищены, я не думаю, что было бы такое количество происшествий, как сегодня. Слава бога, ни одного со смертельным исходом», — поделилась Вовченко-Александрова.

Судя по кадрам с места аварии, россиянка пыталась избежать столкновения, но ей это не удалось. Видеозапись заканчивается тем, что прохожие и Вовченко-Александрова подбегают к пострадавшему ребенку и пытаются оказать им помощь.

Ранее в деревне Шараповка в Московской области россиянин за рулем BMW сбил мать с восьмилетним ребенком, которые переходили дорогу. У матери ребенка врачи диагностировали закрытый перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму.