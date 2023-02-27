Финские пограничники предложили россиянам поспать в аэропорту вместо отеля

TourDom: пограничники аэропорта Хельсинки не хотели выпускать россиян на ночевку в отель

Пограничники в аэропорту Вантаа в Хельсинки не захотели выпускать семью россиян с ребенком из «чистой» зоны и предложили им переночевать в терминале вместо отеля. На историю, появившуюся в Telegram-каналах, обратили внимание специалисты TourDom.

Туристы рассказали, что прилетели в столицу Финляндии из Великобритании чуть за полночь — семья планировала переночевать в отеле в Хельсинки и уехать обратно в Россию на автомобиле. Тем не менее пограничник потребовал, чтобы путешественники отправились домой без остановок. «А если спать хотите, то вэлком бэк ту интернешнл зоун, и спите там сколько влезет, а в гостиницу нельзя!» — передали его слова россияне.

После обсуждений с начальством пограничник все же пропустил россиян в страну с пометкой о том, что они предупреждены о невозможности остановиться в отеле при транзите, а также дал указания приехать на российско-финскую границу в семь утра. Однако туристы благополучно переночевали в гостинице, а на выезд из Финляндии приехали только вечером.

«Пришлось придумать, что проснулись поздно, ехали медленно и все такое. В общем, его [пограничника] это устроило», — поделился автор истории, уточнив, что ему удалось сохранить шенген.

В январе пограничники в аэропорту Финляндии предложили россиянину переночевать на лавочке в транзитной зоне вместо забронированного номера в отеле. Мужчине сообщили, что он слишком долго будет находиться в Финляндии, а по правилам он должен покинуть страну незамедлительно.