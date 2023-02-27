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23:36, 27 февраля 2023Спорт

Фьюри рассказал о потере денег из-за ставки на победный поединок брата

Фьюри рассказал о потере денег из-за ставки на победный бой брата против блогера Пола
Джейк Пол и Томми Фьюри

Джейк Пол и Томми Фьюри. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился впечатлениями от поединка младшего брата Томми против блогера Джейка Пола. Его слова приводятся на YouTube-канале BT Sport Boxing.

«Это был потрясающий поединок, очень захватывающий. Парни великолепны. Горжусь Томми, отличное шоу для саудовцев. Бой получше многих чемпионских!» — заявил Фьюри. Британец также рассказал, что потерял деньги из-за ставки на бой. «Потому что я поставил на нокаут», — объяснил он.

Поединок по правилам бокса состоялся в ночь на 27 февраля в Саудовской Аравии. Фьюри-младший оказался сильнее звезды YouTube раздельным решением судей. Он продлил победную серию до девяти поединков.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Для Пола поражение от Фьюри первое в карьере.

Дарья Коршунова
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