Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в российском городе

РЕН ТВ: два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ульяновске

В Ульяновске в одной из квартир жилой пятиэтажки на улице Ефремова взорвался газ. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации издания, в результате происшествия в российском городе пострадали два человека. Их состояние не уточняется.

На фотографии с места происшествия видно, что взрыв прогремел в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома.

Информацию о взрыве газовоздушной смеси в беседе с ТАСС подтвердили представители экстренных служб. Причина пока неизвестна.

Дополнение: В свою очередь, региональное МЧС заявило об одном пострадавшем. В ведомстве также сообщили, что из пятиэтажки эвакуировали 10 человек.

9 февраля взрыв газа произошел в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске. В результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. 25 февраля стало известно, что число погибших возросло до 15. Причиной взрыва губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.