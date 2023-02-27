Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в российском городе
В Ульяновске в одной из квартир жилой пятиэтажки на улице Ефремова взорвался газ. Об этом пишет РЕН ТВ.
По информации издания, в результате происшествия в российском городе пострадали два человека. Их состояние не уточняется.
На фотографии с места происшествия видно, что взрыв прогремел в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома.
Информацию о взрыве газовоздушной смеси в беседе с ТАСС подтвердили представители экстренных служб. Причина пока неизвестна.
Дополнение: В свою очередь, региональное МЧС заявило об одном пострадавшем. В ведомстве также сообщили, что из пятиэтажки эвакуировали 10 человек.
9 февраля взрыв газа произошел в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске. В результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. 25 февраля стало известно, что число погибших возросло до 15. Причиной взрыва губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.