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14:22, 25 февраля 2023Россия

Число жертв взрыва газа в новосибирской пятиэтажке увеличилось

Облминздрав сообщил об увеличении числа жертв взрыва газа в Новосибирске до 15

Фото: МЧС России / Globallookpress.com

Пострадавшая при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске женщина скончалась в больнице. Таким образом, общее число погибших в результате ЧП увеличилось до 15. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на облминздрав.

По данным агентства, в минувшую пятницу, 24 февраля, женщину доставили в тяжелом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы из реабилитационного центра, куда ее перевели после операции из Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

«Несмотря на проводимую интенсивную (...) терапию, пациентка скончалась», — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Причиной ЧП губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Также он сообщил, что семьям тех, кто погиб при взрыве газа, выплатят по одному миллиону рублей.

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Олег Давыдов
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