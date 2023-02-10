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11:24, 10 февраля 2023Россия

Семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске выплатят по миллиону рублей

Губернатор: семьям погибших при взрыве в Новосибирске выплатят по миллиону рублей

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Семьям тех, кто погиб при взрыве газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске, выплатят по одному миллиону рублей. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, его цитирует ТАСС.

Глава региона уточнил, что пострадавшие при ЧП получат выплаты в размере 200-400 тысяч рублей в зависимости от травм.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке Новосибирска 9 февраля. Взрыв частично разрушил два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. По последним данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 10 февраля объявлен в Новосибирской области днем траура.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Новосибирске трагедией и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

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Анастасия Шейкина
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