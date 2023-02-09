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18:21, 9 февраля 2023Россия

Путин назвал трагедией взрыв газа в Новосибирске

Президент России Путин назвал трагедией взрыв газа в Новосибирске и выразил соболезнования
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Путин назвал трагедией взрыв газа в Новосибирске и выразил соболезнования семьям погибших. Такое заявление президент сделал на совещании по развитию гражданской авиации, трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Президент отметил, что осведомлен о трагедии и получает данные о ней с первых минут после взрыва.

«Я и все, кто здесь сегодня собрался, мы выражаем искренние соболезнования всем пострадавшим, семьям пострадавших. И желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается, получил травмы какие-то», — заявил глава государства.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием. На место ЧП прибыл глава МЧС Александр Куренков.

На момент обнаружения тела седьмого погибшего Куренков уточнял, что под завалами могут оставаться восемь человек.

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Марк Леонов
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