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12:46, 27 февраля 2023Россия

В Кремле высказались о возможности возвращения Крыма в состав Украины

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Крым является неотъемлемой частью России, и его вхождение в состав Украины невозможно. Так на вопрос о вероятности возвращении полуострова высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, вообразить обстоятельства, при которых это возвращение стало бы реальным, невозможно. «Нет, не могут», — заявил Песков.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что вопрос о статусе полуострова может быть пересмотрен в будущем вопреки позиции России. «Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — заявил он.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По мнению президента США Джо Байдена, возвращение Крыма Украине может затянуться.

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Марк Леонов
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