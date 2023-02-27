В Кремле высказались о возможности возвращения Крыма в состав Украины

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно

Крым является неотъемлемой частью России, и его вхождение в состав Украины невозможно. Так на вопрос о вероятности возвращении полуострова высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, вообразить обстоятельства, при которых это возвращение стало бы реальным, невозможно. «Нет, не могут», — заявил Песков.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что вопрос о статусе полуострова может быть пересмотрен в будущем вопреки позиции России. «Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — заявил он.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По мнению президента США Джо Байдена, возвращение Крыма Украине может затянуться.