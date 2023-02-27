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01:13, 27 февраля 2023Мир

В США заявили о планах Китая отправить сотни беспилотников России

Конгрессмен Маккол заявил, что Китай все же планирует отправить РФ сотни беспилотников

Фото: Globallookpress.com

Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC News заявил, что у Китая все же существуют планы, чтобы отправить России сотни беспилотников.

«У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России», — указал конгрессмен.

Маккол добавил, что Китай якобы намеревается передать Москве иное летальное оружие, и для достижения договоренностей об этом на следующей неделе запланирована встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Ранее в Германии заявили о переговорах России с Китаем о поставках дронов-камикадзе. Тогда немецкое издание Spiegel писало, что Россия ведет переговоры с Китаем о поставках дронов. КНР согласилась изготовить для России прототипы беспилотников ZT-180, их доставка возможна к апрелю.

Аналогичное сообщение со ссылкой на американских чиновников опубликовало издание The Wall Street Journal. По его информации, Пекин, призывая к мирным переговорам для урегулирования конфликта на Украине, рассматривает возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в боевых действиях.

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Марина Совина
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