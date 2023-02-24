В Германии заявили о переговорах России с Китаем о поставках дронов-камикадзе

Spiegel сообщил, что Россия ведет переговоры с Китаем поставках дронов-камикадзе

Издание Spiegel сообщило, что Россия ведет переговоры с Китаем поставках дронов-камикадзе, несмотря на предостережения США и Германии о продаже оружия Москве.

По данным журнала, китайский производитель беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology согласился изготовить для России прототипы беспилотников ZT-180, которые могут быть доставлены к апрелю.

В публикации заявляется, что что на следующем этапе компания планирует поставлять компоненты и технологии, чтобы можно было наладить производство на российских предприятиях. Предполагается выпускать около ста дронов в месяц, отмечает издание.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс оценил план Китая для мирного урегулирования на Украине и подчеркнул, что у Вашингтона «есть основания для скепсиса». По его словам, в США не склонны доверять инициативе Пекина, поскольку он стремится сохранить нейтралитет вокруг ситуации, при этом выражая поддержку Москве.