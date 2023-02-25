В США заявили о намерении Китая передать России дроны и артиллерию

Американские СМИ: США считают, что КНР раздумывает над передачей России беспилотников

В настоящее время Китай, призывая к мирным переговорам для урегулирования конфликта на Украине, рассматривает возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в боевых действиях. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США, также сообщает, что КНР намерена поставить России беспилотники и боеприпасы. При этом пока Пекин не принял окончательного решения, однако переговоры с Москвой все еще продолжаются.

Ранее в Германии также заявили о переговорах России с Китаем о поставках дронов-камикадзе. Тогда немецкое издание Spiegel писало, что Россия ведет переговоры с Китаем о поставках дронов. КНР согласилась изготовить для России прототипы беспилотников ZT-180, их доставка возможна к апрелю.

24 февраля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс оценил план Китая для мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что Вашингтон имеет «основания для скепсиса». По его словам, в США не склонны доверять инициативе Пекина, так как он стремится сохранить нейтралитет по Украине, при этом поддерживая позицию России.

КНР представила план по достижению мира на Украине 24 февраля, в день годовщины начала специальной военной операции (СВО). В нем Пекин настаивает на прекращении боевых действий и предлагает возобновить мирный диалог России с Украиной. Помимо этого, Китай призвал остальные страны отказаться от менталитета холодной войны.