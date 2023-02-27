Детский омбудсмен Новосибирска объяснила массовые проверки среди подростков

Омбудсмен Болтенко заявила о проверке после задержания подростков в Новосибирске

Массовые задержания подростков в ТЦ «Галерея» Новосибирска — результат профилактических мероприятий полиции, направленных на недопущение противоправных действий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Омбудсмен сообщила, что сделала соответствующий запрос в ОВД. По ее словам, сейчас проводится проверка всех задержанных, в числе которых есть и несовершеннолетние.

«Мы с департаментом образования мэрии Новосибирска сегодня обсуждали этот вопрос. У них уже есть информация о детях, школах, колледжах. Договорились, что вместе будем рассматривать и работать на дальнейшую профилактику, чтобы таких случаев не было», — поделилась Болтенко.

Ранее сообщалось, что правоохранители Новосибирска устроили облаву на подростков, приверженных субкультуре «ЧВК Редан», в ТЦ «Галерея». В результате визита нескольких нарядов полиции задержали около 30 человек, пишет издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на подростков, которых доставили в отделение.

Массовые проверки проходят в других городах России. В Москве правоохранители следят за порядком в ТЦ с 24 февраля — после массовых драк в «Авиапарке» и «Маркос-Молле». Участниками происшествий были представители «ЧВК Редан», последователи которой носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. На такой внешний вид подростков вдохновил образ участников преступной группировкой «Геней Редан» из манги и аниме Hunter x Hunter. Молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

