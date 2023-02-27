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10:13, 27 февраля 2023Россия

В России захотели обязать госслужащих проходить курсы военной подготовки

Депутат Госдумы Выборный предложил обязать госслужащих проходить военную подготовку

Фото: РИА Новости

Госслужащих в России предложили обязать проходить курсы военной подготовки, чтобы они могли лучше ориентироваться в условиях спецоперации и были готовы к любому развитию событий. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Он направил соответствующее предложение в правительство, пишут «Известия».

«Это своего рода мобилизация в режим повышенной готовности всего аппарата госслужащих, всей власти на местах. Нужно подтянуть тактическую и физподготовку, актуализировать знания в области информационной безопасности», — объяснил Выборный.

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По его словам, государственные служащие в современных условиях должны быть готовыми помогать и защищать жителей России, а также организовывать оборонительные мероприятия. Депутат Госдумы добавил, что с предложением обязать госслужащих проходить курсы военной подготовки к нему обратились россияне.

Выборный также напомнил о введенном в части российских регионов, которые граничат с Украиной и республиками Донбасса, высокого уровня террористической угрозы.

Ранее элементы военной подготовки предложили включить в нормативы ГТО. По мнению депутата Госдумы Артема Метелева, «название комплекса "Готов к труду и обороне" говорит о труде и обороне, а значит, помимо физических упражнений, можно обучать граждан военной подготовке, защите себя и Родины».

Минпросвещения в декабре 2022 года утвердило программу школьного образования, в которой есть начальная военная подготовка. Предполагается, что она будет проводиться в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). На реализацию единых федеральных образовательных программ российские школы должны перейти до 1 сентября 2023 года. Глава министерства Сергей Кравцов уточнял, что курс начальной военной подготовки начнут вводить в российских школах после одобрения родителей.

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Анастасия Шейкина
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