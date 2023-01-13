Названо условие введения начальной военной подготовки в российских школах

Начальную военную подготовку в российских школах введут после одобрения родителей

Курс начальной военной подготовки в российских школах может появиться после одобрения родителей. Условие введения программы назвали в пресс-службе Минпросвещения России, ссылаясь на сообщение главы министерства Сергея Кравцова.

«Министр сообщил, что уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки», — рассказали в пресс-службе.

Программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка, Минпросвещения утвердило 22 декабря 2022 года. Она будет проводиться в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). На реализацию единых федеральных образовательных программ российские школы должны перейти до 1 сентября 2023 года.