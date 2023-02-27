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09:03, 27 февраля 2023Силовые структуры

Российскому депутату отменили 13-летний приговор по делу о растлении ребенка

Суд отменил 13-летний приговор депутату из Приморья Самсонову по делу о растлении ребенка

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Приморский краевой суд отменил приговор российскому депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет лишении свободы по делу о растлении ребенка. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Елена Оленева.

Дело направлено на пересмотр. Самсонов освобожден из-под стражи в зале суда. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор был вынесен в сентябре 2022 года судом во Владивостоке. Депутата Самсонова признали виновным по статье 132 УК России («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По версии следствия, депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, растлевал 11-летнего ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета. Самсонов был задержан 17 ноября 2021 года. Свою вину депутат не признал, в знак несогласия со следственными действиями он объявлял голодовку. Его защита просила возбудить уголовное дело за дачу ложных показаний на Самсонова, но безуспешно.

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Любовь Ширижик
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Российскому депутату отменили 13-летний приговор по делу о растлении ребенка
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