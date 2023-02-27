Певца SHAMAN потребовали проверить на экстремизм из-за песни «Я русский»

Житель Тульской области потребовал проверить певца SHAMAN на экстремизм из-за его песни

Житель Тульской области обратился в прокуратуру с просьбой проверить российского певца и композитора SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на «экстремизм» и «разжигание национальной розни» из-за его песни «Я русский». Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

Артист рассказал, что Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к нему за разъяснением по факту заявления неизвестного гражданина о том, что композиция является экстремистской.

«Утверждение "Я — русский" означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной», — отметил SHAMAN, добавив, что его песню любят и поют представители разных национальностей.

Исполнитель подчеркнул, что композиция прошла все необходимые проверки до публикации на музыкальных платформах, а также поблагодарил жителя Тульской области за внимание к своему творчеству.

Ранее певец SHAMAN оценил полученную на концерте травму фразой «это мечта».

В декабре прошлого года против российского хип-хоп исполнителя Мирона Федорова, более известного под псевдонимом Oxxxymiron (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), завели административное дело за песню «Ойда».