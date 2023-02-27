Кейт Бланшетт вновь вышла в свет в платье 2014 года

Актриса Кейт Бланшетт появилась на премии Гильдии киноактеров США в девятилетнем платье

Австралийская актриса Кейт Бланшетт появилась на премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) в девятилетнем наряде. Об этом сообщает People.

Отмечается, что звезда в третий раз вышла в свет в облегающем черном платье из кружева итальянского бренда Giorgio Armani. Так, ранее она надевала данный предмет гардероба на церемонию вручения наград «Золотой глобус» в 2014 году и на Каннский кинофестиваль в 2018 году.

При этом к настоящему моменту 53-летняя знаменитость обновила указанный наряд, заменив большую часть полупрозрачного кружева на лиф и юбку из плотной ткани с блестками. Кроме того, она дополнила образ макияжем с розовыми тенями на веках и украшениями, а также уложила волосы волнами.

Известно, что Бланшетт выступает за экологичный подход к использованию одежды и призывает других звезд ограничить количество приобретаемых для мероприятий предметов гардероба.

Ранее в феврале Кейт Бланшетт пришла на церемонию вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в восьмилетнем наряде. Актриса вышла в свет в черном бархатном платье со шлейфом французского модного дома Maison Margiela.