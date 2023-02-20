Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:02, 20 февраля 2023Ценности

Кейт Бланшетт вышла в свет в восьмилетнем платье

Актриса Кейт Бланшетт пришла на кинопремию BAFTA в платье Maison Margiela 2015 года

Фото: Dominic Lipinski / Getty Images

Австралийская актриса Кейт Бланшетт пришла на церемонию вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в восьмилетнем наряде. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Актриса вышла в свет в черном бархатном платье со шлейфом французского модного дома Maison Margiela. При этом звезда драмы «Тар», получившая награду в категории «Лучшая женская роль», дополнила образ украшениями марки Louis Vuitton. Среди них — серьги-гвоздики и жемчужные бусы. Кроме того, она прикрепила голубую ленту Агентства ООН по делам беженцев в качестве символа солидарности с этими людьми.

При этом известно, что данный наряд знаменитость надевала на кинопремию «Оскар» в 2015 году. Бланшетт выступает за экологичный подход к использованию одежды и призывает других звезд ограничить количество приобретаемых для мероприятий предметов гардероба.

Ранее в феврале Кейт Миддлтон посетила премию BAFTA в платье 2019 года и серьгах Zara за 1,5 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
При обстреле граничащего с Украиной российского региона погиб человек
ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион
Лукашенко пригрозил жестким ответом на агрессию в сторону Белоруссии
Норвежский лыжник-чемпион оценил шансы Большунова в биатлоне
Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Кузбассе
Названы ожидания бизнеса от послания Путина Федеральному собранию
Стали известны детали осиротившего младенца ДТП на российской трассе
В Москве мужчина жестко бросил малолетнего сына в снег и попал на видео
Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
В России рассказали о носителях «торпеды Судного дня»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.